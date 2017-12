Eesti saalijalgpallikoondis sõidab Balti turniirile

Turniiri avapäeval, 5. detsembril kohtub Eesti Šiauliai Arenal kell 18.30 Leeduga. Päev hiljem, 6. detsembril on Eesti vastaseks kell 16.30 algavas matšis Läti. Turniir kulmineerub Läti – Leedu mänguga neljapäeval kell 18.30.

Saalijalgpalli Balti turniir toimub seitsmendat korda. Neli korda on turniiri võõrustanud Läti, korra Eesti (2015) ning Leedul avaneb see võimalus teist korda (varasemalt 2014). Leedu on varasemalt Balti turniiri võitnud korra, kui triumfeeriti just 2014. aastal toimunud kodusel turniiril. Läti on Balti turniiride edukaim riik nelja võiduga, kui samuti on suudetud võita kõik koduväljakul toimunud turniirid. 2015. aastal Eestis toimunud turniiri võitis külalisena osalenud Soome.

Eesti saalijalgpallikoondis Balti turniiril:

Nikolai Pulkkinen (väravavaht, 09.01.1988) – SK Augur Enemat

Mark Boskin (väravavaht, 10.07.1988) – FC Rinopal

Edwin Stüf (30.07.1989) – FC Rinopal

Maksim Aleksejev (24.05.1989) – FC Cosmos

Erik Grigorjev (31.12.1986) – FC Cosmos

Aleksei Panin (26.12.1987) – FC Cosmos

Pavel Rubel (21.01.1991) – FC Cosmos

Sergei Kostin (28.05.1984) – FC Rinopal

Aleksandr Starodub (21.04.1989) – SK Augur Enemat

Anton Lahmanov (27.12.1985) – SK Augur Enemat

Stepan Tšernoussov (05.03.1963) – FC Cosmos

Robert Veskimäe (04.09.1990) – SK Augur Enemat

Andrei Antonov (27.01.1985) – SK Augur Enemat

Kristjan Paapsi (30.07.1987) – Tartu Ravens Futsal EMÜ SK

Peatreener: Dmitri Skiperski

Abitreener: Marko Arge

Väravavahtide treener: Kert Küttis

Füsioterapeut: Daria Narõškina

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa