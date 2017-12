Kristian Otlot jooksis 800 m B-klassi Eesti tipptulemused

Kristiani isa Omar Otlot tegeles ka noorena jooksmisega. „Onu pani mind küla vahel jooksma. 1987. aastal läksin Endel Susi juurde trenni, aasta hiljem toonasesse Tallinnas spordiinternaatkooli,“ meenutas Omar Otlot. Tema enda 800 m parim tulemus on 2.04, mille jooksis 17-aastaselt. Poja Kristiani vanuselt ta veel nii kiire polnud, kui Kristian praegu. Omar Otlot kiitis ka poja Kristiani treenerit Urmas Põldret. „Tegemist on väga hea tandemiga nagu omal ajal Urmet Uusorg ja Peeter Kallas,“ võrdles Omar Otlot.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel