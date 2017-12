Tartu Ülikool/Eeden kindlustas koha karikafinaalis

29. detsembril peetavas finaalmängus saab Tartu Ülikool/Eeden seega teha suurt ajalugu, sest viimati võitis Tartu naiskond Eesti karika 1997. aastal. Siis sai sellega hakkama Tartu VK/Prosport. Teises poolfinaalis on vastamisi TTÜ/Tradehouse ja Tallinna Ülikool. Seeria avavaatus on kavas 6. detsembril TTÜ Spordihoones ja korduskohtumine 12. detsembril Tallinna Ülikooli spordisaalis.

