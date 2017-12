Selver kohtub Balti ühisliigas Pärnu meeskonnaga

Laupäeval kell 16.00 võõrustab liigatabeli teine meeskond Saaremaa VK Läti meeskonda RTU/Robežsardzet, kes on hetkel 6. kohal. Saaremaa peatreener Urmas Tali suuri sõnu ei tee ja ootab tasavägist mängu. „RTU on mänginud tõusvas joones, Läti karikafinaali jõudmine räägib nii mõndagi nende hetkeseisust,“ teab juhendaja esimese vastase taset. Pühapäeval kell 16.00 minnakse vastamisi Jelgava Biolarsiga. „Jelgava pole veel oma maksimumi selle hooaja mängudes näidanud, aga punktide eest tulevad kindlasti võitlema mõlemad meeskonnad. Ise proovime eelkõige sammu mängukvaliteedis edasi teha, tulemust prognoosima ei hakka,“ lisas Tali.

Kell 18.00 pannakse pall mängu Limbažis, kui kohtuvad OC Limbaži/MSĢ ning Selver Tallinn. Selver hoiab enne nädalavahetust liigas kolmandat positsiooni, Limbaži on 12. Pühapäevases maiuspalas võõrustab Tallinna klubi kell 16.30 Pärnut.

Selveri peatreener Austris Stals sõnas, et loodab pärast reisi Lätti säilitada hea rütmi. „Kui suudame servil agressiivsed olla ja Limbaži liidrid neutraliseerida, on meil head võimalused kolme punktiga tagasi koju tulla,“ kommenteeris Stals avakohtumist. „Mängijatel oli novembris üsna keeruline aeg ja ettevalmistus on olnud erinev. Muidugi oleks suurepärane Credit24 Meistriliigas võidulainel jätkata. Pärnu vastu tuleb vältida otsevigu ja olla ise efektiivne. Kui suudame olla agressiivsed, rünnata hea protsendiga ja liigseid vigu mitte teha, on meil ka nende vastu võimalik kolm punkti teenida. Oluline on ka keskendumine ja võitlusvaim,“ lisas Stals.

Tabelis neljandal kohal olev Tartu Bigbank peab samuti kaks mängu võõrsil. Laupäeval kell 18.00 kohtutakse Daugavpilsi ülikooliga ja pühapäeval kell 16.00 Jekapbilsiga.

Bigbanki peatreener Oliver Lüütsepp ütles, et Pärast emotsionaalset karikavõistluste veerandfinaali on kerge pingelangus. "Aga peame kiiresti selle võidu peast pühkima, sest selle eest liigamängudes keegi mingit krediiti ei jaga. Läti nädalavahetusel on eesmärk teenida kuus punkti. Võistkond on hetkel heas füüsilises ja mängulises konditsioonis ning kui suudame oma mängu disiplineeritud hoida, siis jõuga peaksime üle olema. Daugavpils ja Jekabpils on südid võistkonnad, eriti kodusaalis, kuid siiski usun, et määravaks saab meie enda keskendumine ja suhtumine nendeks kohtumisteks," analüüsis juhendaja nädalavahetuse eel.

Laupäeval Kell 18.00 läheb Rakvere VK võõrsil vastamisi SK Jēkabpils Lūšiga. Rakvere on hetkel 5., Jekapbils 8. Pühapäeval kell 17.00 mängitakse samuti võõrsil Daugavpilsi Ülikooli meeskonnaga (tabeli 11. meeskond).

Rakvere meeskonna juhendaja Andres Toode ootab võrdseid mänge. „Sellel hooajal ei saa ühtegi võistkonda alahinnata. Läheme võistlema täie tõsidusega ja loodame kindlustada oma praegust positsiooni või parandada tabeliseisu. Treeningud on kulgenud plaanipäraselt ja mehed on väga motiveeritud, et parandada taset karikavõistluste poolfinaalideks,“ ütles Toode.

Laupäeval kell 18.00 mängib TTÜ oma kodusaalis Jelgavaga. TTÜ hoiab tabelis 14. kohta ja seni on alistatud vaid üks vastane. Pühapäeval kell 18.00 tuleb külla RTU/Robežsardze.