Mella teel kümnenda järjestikuse Eesti karika suunas seisab ees meister

Reval-Sport/Mella on võitnud küll üheksa viimast karikat ja mullu alistati finaalis Reval-Sport/Padise 34:26, kuid vahepeal on jõudude vahekord muutunud. Kevadel krooniti Eesti meistriks Padise ning tänavuse esimese omavahelise koduliiga mõõduvõtu võitis valitsev tšempion 28:22. „Meil on käsil põlvkondade vahetus,“ ütles Mella peatreener Ella Kungurtseva. „Sulatame naiskonda noori, kellega proovime järgmisel aastal edu saavutada.“

Vigastuste ja loobujate tõttu on Mella pink olnud sügisel lühike. Teiste seas puudub naiskonna vedur Jelena Mihhailova, kes käis planeeritud operatsioonil ning tänavu ei võistle. „Enne karikafinaali sai meil kaks mängijat vigastada,“ kirjeldas Kungurtseva olukorda. „Lisaks sellele plaanis Aleksanda Romanenko tippspordiga lõpparve teha, kuid palusime tal jätkata.“

Milliseks finaal kujuneb, seda Kungurtseva ei tea. „Kõik mängud on erinevad ja eks avaminutid näitavad, milline taktika tuleb käiku lasta,“ sõnas Kungurtseva. „Padise on favoriit, kuid võitluseta me alla ei anna.“

Padise juhendaja Siiri Uusküla ei taha soosikukoormat enda õlule võtta. „Naiste käsipallis võib kõike juhtuda,“ hoiatas ta. „Mellal on küll palju noori, kuid mängu käiku ei saa ette ennustada.“

Siiski teab Uusküla edu valemit. „Peame poolkiiretega üle tulema ja kaitse korda saama,“ rõhutas ta. „Me ei tohi vastasel hoogu üles saada, sest siis on neid raske peatada.“

Pronksimatšis lähevad taas vastamisi HC Tallinn ja SK Tapa. Mullu võitis pealinna esindus kolmanda koha duelli 27:21, kuid meistrivõistluste kahes kohtumises saatis edu Tapat. „Kerge meil olema ei saa, sest mängud on ettearvamatud. Määravaks saab koostöö,“ arutles Tapa peatreener Mare Neps, kelle hoolealused on alustanud hooaega kaotusega Mellale ja võiduga karikavõistlustel mitte osaleva mulluse liiga pronksi AMV House/Põlva SK üle. „Oleme teinud arenguhüppe ning mängime kvaliteetsemalt,“ lisas Neps.

Eesti naiste karikavõistlused 2017

Poolfinaalid:

04.10. (kell 17.45) Kristiine Sport: Reval-Sport/Mella – HC Tallinn 33:10 (14:2)

10.10. (kell 18.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Reval-Sport/Padise 19:33 (12:12)

17.10. (kell 20.00) Kuristiku Gümnaasium: HC Tallinn – Reval-Sport/Mella 16:26 (6:9), kokku 26:59

05.11. (kell 18.30) Kristiine Sport: Reval-Sport/Padise – SK Tapa 40:21 (20:12), kokku 73:40