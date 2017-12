Barcelona tugitala tunnistas: minu aeg siin hakkab läbi saama

33-aastane keskkaitsja liitus Barcelonaga 2010. aastal pärast kolme aastat Liverpoolis. Seejärel on ta Barcelona eest käinud igal seitsmel hooajal platsil vähemalt 40 mängus ning hooajal 2013-14 valiti ta klubi hooaja parimaks mängijaks, vahendas Soccernet.ee.

Kaks korda Meistrite liiga võitjaks tulnud 141-kordne Argentina koondislane tunnistas samas, et edukas periood on jõudnud lõpusirgele. "Ma arvan, et see on loogiline, et pärast niivõrd pikka aega siin ei ole mul enam selle klubi jaoks palju teha. Ma ei ütle seda raske südamega. Mul olid karjääri parimad aastad siin klubis."

"Ma olen üks nendest inimestest, kelle arvates tuleb teada, millal üks faas lõpetada. Ma sooviksin [enda aja Barcelonas] lõpetada õigel ajal, aga see ei sõltu reaalselt minust."