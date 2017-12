"Kuna loosimisgrupid moodustati FIFA edetabeli põhjal, siis surmagruppe ei saanudki tekkida," ütles Järvela Vikerraadiole. "Polnud võimalik, et ühte alagruppi satuks kokku kaks tugevat Euroopa ja üks Lõuna-Ameerika meeskond. Sellist kooslust, kus kolm riiki sihiksid kohta poolfinaalis, ei tekkinud."

Järvela ennustab edu Euroopa ja Lõuna-Ameerika riikidele. "Võib minna nii, et kaheksandikfinaali jõuab 12 Euroopa ning neli Lõuna-Ameerika riiki," rehkendas Järvela. "Kõige reaalsemalt võivad mujalt maailmast ennast alagrupist edasi murda Nigeeria või Mehhiko."

Järvela hinnangul võib korraldaja Venemaa loositulemustega rahule jääda. "Ka mängude järjekord on neile soodne. Alustatakse Saudi Araabia vastu, kus ollakse favoriidid. Kui see kohtumine võidetakse, siis on rohkem kui pool tööd tehtud. Venemaa eesmärgiks on alagrupist edasipääs, sest muidu jäädakse häbisse. Kaheksandikfinaalis tuleks vastaseks ilmselt Hispaania või Portugal, kelle alistamine oleks röögatu õnnestumine, kuid kaotus poleks häbiasi."

Järvela meelest vedas ka Inglismaal. "Belgia on tugev, kuid Panama ja Tuneesia võidetavad," arutles Järvela. "Kaheksandikfinaali vastase saaksid nad H-alagrupist, kus mängivad Poola, Kolumbia, Senegal ja Jaapan, kes kõik on neile jõukohased."

C-, D-, E- ja F-alagrupid on põnevamad. "Argentina võib komistada, Brasiilia ja Saksamaa pigem võidavad oma alagrupi," kirjeldas Järvela.

Alagrupid:

A-alagrupp: Venemaa, Uruguay, Egiptus, Saudi Araabia

B-alagrupp: Portugal, Hispaania, Iraan, Maroko

C-alagrupp: Prantsusmaa, Peruu, Taani, Austraalia

D-alagrupp: Argentina, Horvaatia, Island, Nigeeria

E-alagrupp: Brasiilia, Šveits, Costa Rica, Serbia

F-alagrupp: Saksamaa, Mehhiko, Rootsi, Lõuna-Korea

G-alagrupp: Belgia, Inglismaa, Tuneesia, Panama

H-alagrupp: Poola, Kolumbia, Senegal, Jaapan