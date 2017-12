Kaks suurt kohuvad karikavõistlustel juba poolfinaalis

Iseseisvas Eestis selgitatakse karikavõitja 26. korda. Seni on trofee kümme korda klubi auhinnakappi viinud nii Serviti kui Kehra. Viljandil on ette näidata üks trofee ning viimsilasedki on omamoodi rekordiomanikud, olles mänginud seitsmel korral finaalis, ent jäänud alati kaotajaks.

Serviti vs. Kehra – teist korda sel nädalal

Laupäevane esimene poolfinaal viib kohe kokku kaks suurklubi, karikavõitude rekordit jagavad Serviti ja Kehra, kes kohtuvad teist korda kolme päeva sees. Alles neljapäeva õhtul alistasid põlvalased igipõlised rivaalid meistriliigas tulemusega 34:25. Mullu kohtuti nii meistri- kui karikavõistluste finaalis ja mõlemal puhul väljus võitjana Serviti.

"Sellise kaitsetööga nagu neljapäeval, Põlvale vastu ei saa," sõnas kehralaste peatreener Kaupo Liiva. "Olime ikka väga kehvad kaitses, eriti patustas Anton Borovski ja mitte ainult sellega, et 20 minutiga kolm kaheminutilist karistust sai. Pole ka vabandus, et meil puudusid erinevate põhjustel Uku-Tanel Laast, Antti Rogenbaum ja Martin Nerut – kes kõik laupäevaks rivis on."

Liiva tunnustas ka vastaseid: "Servitil on kogenud mängijad ja nad oskavad tekkinud võimalused ära kasutada. Neil oli mängudistsipliin paigas, samas kui meil see lonkas. Peame palju paremini tegutsema just meeskondlikult, neljapäeval võtsid mitmed mehed liiga individuaalseid otsuseid."

Serviti peatreener Kalmer Musting tunnistas, et viimane võit Kehra üle tuli üllatavalt lihtsalt. "Kogu jõudu mängu ei pidanud panema ja kõiki liikumisi või kombinatsioone vastasele ei näidanud. Meil said kõik 16 meest korralikult mänguaega ja nädalavahetust silmas pidades oli see tähtis," hindas Musting.

"Aga karikamäng on teise iseloomuga," teab kogenud juhendaja. "Seisukohta, et oleme paremad, ei tohi endale lubada. Vastased mängivad natuke paremini, meil midagi ei suju, õnnefaktor tuleb mängu – ja võibki juba kaalukauss kalduda. Lisaks mängib Kehra kodusaalis, nii et kerge ei saa olema."

Koks tahab teist karikavõitu, Pinnonen kaheksandat finaali

Teises poolfinaalis astub mullu nii meistri- kui karikavõistlustel pronksmedalid teeninud Viljandi HC-le vastu HC Viimsi/Tööriistamarket – meeskond, kes alistati klubiajaloo ainsas triumfis, 2014. aasta karikafinaalis 28:24. Tänavu oldi korra vastamisi liigamängus, kui Viimsis said kindla, 32:22 võidu mulgid.

Huvitaval kombel ja tänu loosiõnnele on mõlema klubi jaoks tänavuses karikasarjas tegu esimese meistriliigas esineva vastasega. Viljandi alistas teel poolfinaali Tallinna Oskari ja Tartu Ülikooli ning Viimsi oli üle samuti esiliigatiimidest HC Tallasest ja Põlva/Arcwoodist.

"Meie ainsast karikavõidust on juba kolm aastat möödas, nii et tahaks seda edu uuesti maitsta. Aga kes ei tahaks," lausus Viljandi peatreener Marko Koks. "Viimsi vastu oleme alati raskustesse sattunud kui nende väravavahiga hätta jääme. Seega maksavad pisiasjad – realiseerimine peab hea olema, pallikaotused miinimumini viidud ja hetkeemotsioon kõrgel."

Viljandi sai neljapäeval liigas kindlalt jagu SK Tapast, kuid mängule sõideti seitsme põhimängijata. "Ma väga loodan, et Kristo Järve, Vitali Vorobjov ja Joel Urbel paranevad haigusest ning saavad jalad alla. Mark Lõpp ja Mikk Varik, meie kaks kaitseväelast, on ka loodetavasti kohal – nii saame mitmeid käike juurde," lisas Koks.

Seitsmel korral finaalist kaotajana väljunud Viimsi peatreener Ain Pinnonen tunnistas muiates, et jääb realistiks: "Loodan, et tuleb ka kaheksas finaal HC Viimsi jaoks, ent esimest võitu on raske loota. Põlvalased tunduvad hetkel teises liigas ülejäänud tiimidega võrreldes. Aga karikas on karikas ja muidugi on üllatused võimalikud."

Viimsilastele annab palju juurde Mihkel Vaheri naasmine vigastuspausilt. Kolmapäeval viskas kogenud tagamängija Aruküla/Audentese võrku kümme väravat. "Avapoolajal oli ta veel suhteliselt õnnetu, aga teisel pommitas hästi. Kahjuks pole meil endiselt Rail Agenit, ent läheme kindlasti võitlema. Avamäng Viljandi vastu on kõige tähtsam, loosiga oleme muidugi rahul, aga nüüd peame ise mehed olema ja finaalipääsme välja võitlema," sõnas Pinnonen.