Lessingu suuskade kadumine pani Eesti koondise pisut harjumusi muutma

"Seal, kuhu hooldemehed suusad jätsid, neid ei olnud. Selle järelejäänud viie minutiga ma neid üles ei leidnud," lausus 22 hooaega maailma biatloniareenidel tiirelnud 39-aastane Lessing vahetult pärast võistlust ERR-ile.

Umbes 20 tundi hiljem pole suusad endiselt välja tulnud. Lessingu suusad läksid kaduma Eesti koondise hooldekabiini juurest ehk kohast, kuhu ilma vastava loata kellelgi asja ei ole. "Nii, nagu need kadunuks jäid, nii nad on kadunud. Vaevalt neid keegi otsima hakkab," tõdes Eesti koondise treener Indrek Tobreluts täna. "Võib-olla kui tõesti keegi on eksimuse teinud ja juhuslikult võtnud... Kuigi see on nii väike tõenäosus, et hoolderuumi ukse tagant, kus mõlemal pool on Eesti sildid ukse peal, satub keegi juhuslikult ja võtab need kogemata... Aga loodame, et tõesti oli keegi nii meeltesegaduses ja toob need tänase päeva jooksul tagasi."

Eesti määrdemeestel on kõrval lätlased ja leedukad ning lähedal ka soomlased ja ka nende käest käidi uurimas, aga Tobrelutsu sõnul ei osanud keegi midagi öelda.

Eesti koondis teavitas juhtunust ka korraldajaid. "Võistluskeskusesse tuleb see info anda. Kui keegi on juhuslikult võtnud, siis üldiselt tuuakse samasse kohta tagasi või viiakse võistluskeskusesse. Kui keegi leiab, siis antakse teada meile," lausus Tobreluts.

Kuidas see võistluseelne protseduur suuskadega üldse välja näeb? "Alguses lähevad sportlased enda kümne paariga testima, valivad seal parima paari välja, viivad hoolderuumi, kus need ette valmistatakse. Sportlane ise läheb võistluseelsele soojendusele ja umbes 5-10 minutit enne starti tuleb ja võtab need suusad hoolderuumi ukse tagant," selgitas Tobreluts. "See aeg on nii lühike, et kui seal mingi tõrge tekib, siis on väga keeruline reageerida. Kogu hooldetiim oli selleks ajal juba rajal vaheajapunktides varukeppidega ja kedagi enam hoolderuumis ei olnud. On küll võimalik viie minutiga suuski ette valmistada, aga see on selline ekstreemne juhtum. Tulevikus peab ka selleks valmis olema, et kui midagi sellist juhtub, siis järelejäänud minutitega suusad valmis teha."

Ebameeldiva vahejuhtumi tõttu muutis Eesti koondis pisut ka senist praktikat. "Enam ukse taha suuski ei jäta. Massöör Keio Kits toob suusad starti sportlastele," sõnas Tobreluts.

Östersundi MK-etapp jätkub sprindidistantsidega. Reedel kell 18.40 saab ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel kaasa elada naiste pringile ja laupäeval kell 15.35 meeste sprindile. Pühapäeval on kavas jälitussõidud.