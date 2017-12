Kahekordne olümpiavõitja sai samuti ROK-ilt karistada

Neist nimekaim on 2015. aasta alguses karjäärile joone alla tõmmanud laskesuusataja Olga Zaitseva, kes Sotšis kuulus hõbemedali võitnud teatenaiskonda. Teatesõidu hõbedast oli Venemaa juba ilma jäänud, sest paar päeva tagasi said samast nelikust eluaegse keelu ka Olga Viluhhina ja Jana Romanova. Varasematelt olümpiamängudelt on Zaitseval kaks kuldmedalit – mõlemad teatesõidus – ja hõbe ühisstardiga sõidus. Lisaks on Zaitseva kolmekordne maailmameister.

Eluaegne olümpiakeeld määrati ka murdmaasuusatajatele Julia Tšekaljovale ja Anastasia Dotsenkole. Tšekaljova on karjääri jooksul võitnud kaks MM-pronksi.

ROK on novembri alates tühistanud juba 25 Venemaa sportlase tulemused Sotši olümpia ja määranud neile eluaegse olümpiakeelu. Tõenäoliselt kasvab see number veelgi. Venelastele pannakse süüks osalemist riiklikus dopingupoliitikas ja proovidega manipuleerimise skeemis.

ROK-i ja Maailma Antidopingu (WADA) süüdistused põhinevad peamiselt Moskva dopingulabori endise juhi Grigori Rodtšenkovi tunnistustel ja märkmetel. Moskva sõnul on aga vilepuhuja Rodtšenkov ebausaldusväärne tunnistaja ja dopinguskandaal olevat poliitiline tagakiusamine. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis veel ka sel nädalal, et Venemaal pole kunagi neile süüks pandavad dopinguprogrammi olnud ning riik teeb kõik, et sportlasi kaitsta.

Rodtšenkovi tunnistuste ja tema päevikute põhjal valmis Venemaa riikliku dopinguskeemi paljastanud McLareni raport, mille koostas Kanada advokaat Richard McLaren, lisaks tugineb Rodtšenkovi tunnistusele Denis Oswaldi juhitav ROK-i distsiplinaarkomisjon. ROK on lubanud 5. detsembri õhtupoolikul avaldada, kas Venemaa sportlastel lubatakse veebruaris Lõuna-Koreas toimuval PyeongChangi olümpial osaleda.