Eluaegse olümpiakeelu saanud venelased pöördusid abi saamiseks Putini poole

Bobisõitjad Aleksandr Kasjanov, Aleksei Puškarjov ja Ilvir Huzin ning skeletonisõitjad Aleksandr Tretjakov (võitis Sotšis kuldmedali) ja Jelena Nikitina (võitis Sotšis pronksmedali) saatsid Putinile avaliku kirja, kus palusid tema sekkumist Venemaa dopinguskandaali. Viisiku sõnul on see ebaaus, et neil ei lubata võistelda.

ROK on novembri alates tühistanud 22 Venemaa sportlase tulemused Sotši olümpia ja määranud neile eluaegse olümpiakeelu. Venelastele pannakse süüks osalemist riiklikus dopingupoliitikas ja proovidega manipuleerimise skeemis.

Rahvusvaheline bobi- ja skeletonisõidu föderatsioon (IBSF) otsustas kõikidele ROK-i poolt karistatud venelastele määrata ajutise võistluskeelu, mis tähendab, et nad ei saa ühelgi IBSF-i korraldataval võistlusel osaleda.

"See võib küll olla emotsionaalne sõnavõtt ja võib-olla pole sõnastus kõige õigem, aga meiega tehtu šokeerib meid," selgitas Kasjanov uudisteagentuurile TASS, miks pöörduti Putini poole. "Me tõesti ei tea, mida veel teha saaksime."

Venemaa on riiklikku dopinguskeemi siiani eitanud. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis veel ka sel nädalal, et Venemaal pole kunagi neile süüks pandavad dopinguprogrammi olnud ning riik teeb kõik, et sportlasi kaitsta.

ROK-i ja Maailma Antidopingu (WADA) süüdistused põhinevad peamiselt Moskva dopingulabori endise juhi Grigori Rodtšenkovi tunnistustel ja märkmetel. Moskva sõnul on aga vilepuhuja Rodtšenkov ebausaldusväärne tunnistaja ja dopinguskandaal olevat poliitiline tagakiusamine.

Rodtšenkovi tunnistuste ja tema päevikute põhjal valmis Venemaa riikliku dopinguskeemi paljastanud McLareni raport, mille koostas Kanada advokaat Richard McLaren, lisaks tugineb Rodtšenkovi tunnistusele Denis Oswaldi juhitav ROK-i distsiplinaarkomisjon. ROK on lubanud 5. detsembri õhtupoolikul avaldada, kas Venemaa sportlastel lubatakse veebruaris Lõuna-Koreas toimuval PyeongChangi olümpial osaleda.