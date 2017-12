Tõstmise MM: Aasia domineerib, aga medali sai ka 19-aastane lätlanna

Lisaks on kuldmedal olemas veel Vietnamil, Indial ja Taiwanil. Ainsa mitte-aasialasena on seni maailmameistriks kroonitud kuni 62-kiloste meeste hulgas kolumblane Francisco Mosquera.

Ameerika Ühendriikides Anaheimis peetavatel tõstmise maailmameistrivõistlustel on selgunud parimad viies kaalukategoorias ja tõeliselt edukalt on alustanud Aasia sportlased, kes on saanud koguni neli kulda.

