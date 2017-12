Altosar: mõte oma jalgpallikool avada tekkis pärast Levadia ja FCI ühinemist

Levadia ja FCI Tallinna ühinemise pressikonverentsilt jäi kõlama mõte, nagu plaaniksid presidendid 2018. aasta lõpuks ühendada ka klubide noorteakadeemiad. Kuigi hiljem on see info poolte poolt ümber lükatud, hakkasid FCI akadeemias käivate laste vanemad siiski muretsema, et ühinemine tuleb ka noorte seas ning muude võimaluste poole vaatama, vahendab Delfi.

"Mõte avada jalgpallikool tekkis pärast seda, kui FCI Tallinna noorteakadeemia lapsevanemad hakkasid suuresti tuleviku pärast muretsema. Kogu informatsiooni ammutasid nad meediast. Andrei Leškinile [FCI presidendile] saadetud kirjadele vastust ei tulnud ja treenerid ei teadnud samuti midagi tulevikuplaanidest. Kas jäävad nad töötama, ning kui jäävad, siis kuhu ja kuidas?" selgitas Altosar.

Altosare uude klubisse on FCI-st üle tulnud juba kümme treenerit ning paarsada last. Suuruselt on Altosare FC Tallinn juba võrreldav Infoneti süsteemiga - kui pole sellest juba suuremakski kasvanud.