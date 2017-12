Djokovici treeneritetiimiga liitus äsja karjääri lõpetanud tšehh

Djokovici treenerina jätkab ka karjääri jooksul kaheksa suure slämmi turniiri võitnud ameeriklane Andre Agassi, kes käibki Djokoviciga just slämmiturniiridel, ülejäänud võistlustel juhendab serblast 39-aastane Stepanek.

"Radek on tuuril üks mu paremaid sõpru, tema sihikindlus, kirg ja armastus tennise vastu on mulle alati muljet avaldanud," ütles Djokovic pressiteate vahendusel. "Tal on palju kogemusi ja teadmisi, ta on aastaid kõrgel tasemel mänginud. Olen väga rõõmus, et ta meie tiimiga liitub, ma ei jõua ära oodata, millal saan uuesti võistelda, uued inimesed mind toetamas."

Karjääri jooksul 12 suure slämmi turniiri võitnud 30-aastane Djokovic on pikalt olnud kimpus küünarnukivigastusega, mille tõttu pidi ta tänavuse Wimbldoni veerandfinaalis andma vastasele loobumisvõidu. Sellest ajast alates polegi ta ühelgi turniiril mänginud.

Mullu novembris lükkas Andy Murray pikalt maailma edetabelis esikohal olnud Djokovici troonilt ja seejärel lõpetas Djokovic kolm aastat kestnud koostöö endise maailma esireketi, sakslase Boris Beckeriga.

Pärast üsna kahvatult alanud hooaega teatas Djokovic aprillis, et lõpetas koostöö ka kauaaegse treeneri Marian Vajda, kehalise ettevalmistuse treeneri Gebhard Phil-Gritschi ja füsioterapeudi Miljan Amanoviciga, põhjendades, et vajab uut hingamist. 21. mail avalikustas ta, et palkas uueks juhendajaks Agassi.

Stepanek tõmbas karjäärile joone alla paar nädalat tagasi, öeldes, et pole enam tervise tõttu võimeline tipptasemel tennises kaasa lööma. Tema kõrgeim positsioon maailma edetabelis oli kaheksas – sellele kohale tõusis ta 2006. aasta juulis.

Stepanek võitis karjääri jooksul üksikmängus viis turniiri, suure slämmi turniirideks tegi ta parima esituse 2006. aasta Wimbledonis, kui jõudis veerandfinaali. 2008. aastal kvalifitseerus ta ka ATP aastalõputurniirile.

Paarismängus jõudis Stepanek 2012. aasta sügisel maailma edetabelis neljandale kohale. Koos indialase Leander Paesiga võitis ta 2012. aastal Austraalia ja 2013. aastal USA lahtised. Eelmise aasta Rio olümpial võitis Stepanek koos Lucie Hradeckaga segapaarismängus pronksmedali.

Stepanekil oli suur roll ka Tšehhi koondise Davis Cupi võitudes – just tema võitis otsustava viienda mängu nii 2012. kui 2013. aastal, tuues iseseisvale Tšehhile läbi aegade esimese ja teise Davis Cupi võidukarika. 2012. aastal alistati Hispaania ja aasta hiljem Serbia.

"Mul on suur au olla Novaki meeskonna uus liige. See on minu jaoks uus ja põnev väljakutse, usun, et tiimina suudame aidata Novakil eesmärkideni jõuda," kommenteeris Stepanek. "Ootan seda põnevusega."

Djokovic plaanib väljakule naasta detsembri lõpus Abu Dhabis peetaval näidisturniiril, kus naaseb vigastuspausilt ka šveitslane Stanislas Wawrinka. Lisaks Djokovicile ja Wawrinkale osalevad Abu Dhabi turniiril ka maailma esireket Rafael Nadal, Dominic Thiem, Milos Raonic ja Pablo Carreno Busta.