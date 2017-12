Venelastele olümpiakeeldu nõudnud laskesuusataja saab Venemaalt ähvardusi

Rahvusvaheline Olümpiakomitee on novembri algusest alates dopinguproovidega manipuleerimise tõttu tühistanud 22 Venemaa sportlase tulemused Sotši olümpial, kõikidele on määratud ka eluaegne olümpiakeeld. Sel nädalal määrati eluaegne keeld laskesuusatajatele Olga Viluhhinale ja Jana Romanovale. Romanova ja Viluhhina võitsid Sotšis teatesõidus hõbemedali, lisaks teenis Viluhhina hõbeda sprindis.

Venemaa neliku tulemuse tühistamise järel tõuseb hõbedale Norra ja pronksile Tšehhi nelik, kus teist vahetust sõitis Koukalova. "Tean, et te kõik juba teate. Pean silmas uudist, et saame tüdrukutega peaaegu neli aastat hiljem Sotši olümpia teatesõidu medali," kirjutas Koukalova Facebooki. "Ühelt poolt on tore, et õiglus on jalule seatud, aga mul on kahju Eva Puskarcikovast ja eriti enda kauaaegsest sõbrast Jitka Landovast, kes pidi tervise tõttu eelmise hooaja järel karjääri lõpetama."

"Ma ei tea, mis teie arvate, aga minu arvates tuleks dopingutarvitamine muuta kuriteoks ja venelasi ei tohiks olümpiale lasta," jätkas Koukalova. "Lõpetuseks tahaksin öelda, et on veel üks asi, mis on võidust tähtsam – ausus! Mitte ainult spordis, vaid elus üldse. Kahju, et nad pole sellest veel aru saanud."

Koukalova sõnavõtt oli aga paljudele venelastele kõvasti vastukarva ning tšehhitari postituse alla lisati nii Facebookis kui Instagramis pahaseid, solvavaid ja ka ähvardavaid kommentaare. "Venemaa ootab sind Tjumeni MK-etapile," kirjutas üks. "Sa peaksid edaspidi igal pool väga-väga ettevaatlik olema," lisas teine.

28-aastast Koukalovat sõimatakse erinevate nimedega, teda nimetati fašistiks ning teatati, et tal on nüüd sadu miljoneid vaenlasi. "Edu algavatel olümpiamängudel. Murra jalg. Või mõlemad," kirjutas üks venelane. "Näos on nii palju meiki, aga ajusid ei ole. Su sõbrannad võivad medalitest ainult unistada, need jäävad neile, kes on need välja teeninud," lisas teine.

Selliseid – ja kõvasti hullemaid – kommentaare on ridamisi, seetõttu otsustas Koukalova kurjustavatele kommentaaridele vastata. "Aitäh kõikidele nende kommentaaride eest. Kui WADA-l poleks tõendeid, ei saadaks nad ju meile medaleid. Või? 19 venelase (nüüdseks juba 22 – toim) Sotši olümpia tulemused on tühistatud, Venemaa jäi ilma 11 olümpiamedalist. On piisavalt tõendeid, et proovidega manipuleeriti, miks te endiselt usute, et nad ei teinud midagi valesti?" kirjutas Koukalova. "Mul on väga kahju nendest ausatest sportlastest, kes pole midagi valesti teinud. Kindlasti pole see nende jaoks kerge olukord. Usun, et selle probleemi saaks lahendada neutraalse lipu all võistlemisega."

Rahvusvahelise Olümpiakomitee täitevkomitee on lubanud 5. detsembri õhtupoolikul avaldada, kas Venemaa sportlastel lubatakse veebruaris Lõuna-Koreas toimuval olümpial osaleda.

Koukalova ise pole veel saanud hooaega alustada. Suvest alates on teda vaevanud mõlema jala Achilleuse kõõluse vigastus, mis omakorda kiirgab valu säärtesse ning seetõttu pole ta väga palju treenida saanud. Koondise peatreeneri Ondrej Rybari sõnul kuluks paranemiseks ideaalis pool aastat, aga kuna on olümpiahooaeg, pole see mõeldav. Millal Koukalova saab võistlustulle naasta, pole praegu veel teada.