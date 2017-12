Krossiäss kaalub M-Spordi kaudu autoralliga katsetamist

Autoralli MM-sari ja M-Sport oleks mõnes mõttes tema jaoks loogiline jätk, sest septembris sai ta esmakordselt Ford Fiesta R5 mudelit proovida. Samuti on ta kogu oma rallikrossi MM-karjääri veetnud just Fordi roolis.

"Ma olen rääkinud peaaegu iga meeskonnaga, aga mitte kuigi paljud neist ei tea, millega nad järgmisel aastal tegelevad," sõnas Bakkerud väljaandele Autosport. "Hetkel on november, järgmine hooaeg ei alga enne aprilli ning liiga vara on midagi veel allkirjastada, aga teeme selle nimel tööd."

