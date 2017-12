VIDEO | Rängalt kukkunud hüppeturnee üldvõitja viibib intensiivravis

25-aastase endise Nelja hüppemäe turnee üldvõitja sooritus läks nihu kohe hüppe algusfaasis ja austerlane prantsatas suurelt kiiruselt mäenõlvale.

Korraks ka teadvuse kaotanud Diethartil tuvastati haiglas tõsine põrutus ja ajuverejooks, kannatada said ka sportlase kopsud ja lisaks sai ta ka väliseid vigastusi.

Eile täiendas tema raviarst Christian Kaulfersch, et õnneks on näha väikseid paranemismärke. "Sellise õnnetuse puhul on esimesed 24 tundi alati kriitiline faas ja Thomas on sellega hästi toime tulnud," vahendas ta meediale.

"Kompuutertomograafia ja ultraheli näitasid, et nii paistetus kui ka veritsus annavad järele," lisas ta "Kõige tähtsam on täielik puhkus, et Thomas saaks võimalikult hästi taastuda."

Diethart võitis Nelja hüppemäe turnee 2014. aastal ja tuli Austria koondisega mõni aeg hiljem Sotši olümpia võistkonnavõistluses hõbedale, aga viimastel hooaegadel pole ta maailma tippkonkurentsis kaasa löönud.