Korvpallijuhid loodavad Müürseppa Audentesesse meelitada

Korvpalliliidu president Jaak Salumets tunnistab, et Müürsepa Audentesesse toomine on jutuks olnud juba varem. Nüüd, mil ta on pärast Kalev/Cramo abitreeneri kohalt lahkumist nii-öelda vaba mees, on selleks tekkinud väga hea võimalus, vahendavad Delfi ja Eesti Päevaleht.

"Kui Martin käiks kasvõi kaks-kolm korda nädalas noortega tegelemas, oleks juba väga hea," leiab Salumets.

Müürsepp möönab, et sellel teemal on varem räägitud, kuid ta pole oma tuleviku kohta veel otsust langetanud. Audentesele ta igatahes veel punast tuld ei näita. "See on üks mõte, mida võiks tulevikus teha," lausub ta.

Pikkade mängijate juhendamisel võib probleemiks saada Müürsepa tervis. Endisele mängumehele teeb muret hüppeliiges. Seda on juba kolm korda opereeritud, viimati möödunud talvel, kuid hädad püsivad.