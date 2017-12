USA lahtiste finalist pakib poole aasta pärast reketid lõplikult kokku

Paarismängus on itaallanna olnud veelgi edukam, sest tema nimel on viis suure slämmi turniirivõitu. Ka on ta selles mänguviisis hoidnud maailma esireketi positsiooni.

Järgmisel aasta alguses osaleb Vinci Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis, kuid tema enda sõnul on kaugemaks eesmärgiks siiski saada heasse vormi just Roomas peetavaks turniiriks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel