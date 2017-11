Laupäeval toimub Škoda jäähallis "Eesti - Soome 100" maavõistlus jäähokis

"Kuna tänapäeval on kahe naaberriigi jäähoki taseme niivõrd erinev ja riikide esindusmeeskonnad mängivad maailmameistrivõistlustel erinevates gruppides ning puudub igasugune võimalus, et naaberriigid omavahel MM-i tasemel jäähokis kohtuksid, siis otsustasime korraldada Eesti – Soome maavõistluse harrastajate liiga tasemel ja harrastusmängijatega," ütles Eesti – Soome 100 maavõistluse eestvedaja Kaido Kadak.

