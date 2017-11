Aasta spordisõbralikuma õpetaja tiitli teenis Andres Saks

Koolispordiliidu poolt välja antud aasta Spordisõbralikuma Õpetaja auhind on tunnustus ja tänu töö eest. Sellega kaasneb ka 1000-eurone stipendium. Mis teeb Andres Saksast spordisõbraliku õpetaja?

"Eelkõige see, et ma teen oma tööd südamega ja see, et ma proovin lapsi rohkem juhendada kui õpetada. Et suunata," ütles Andres Saks ETV-le. "Et nad liiguksid, teeksid sporti ja tunneksid sellest rõõmu."

Saksa õpilased on saavutanud kõrgeid kohti nii maakonna kui ka vabariigi koolinoorte võistlustel. Kas lastesse on raske spordiarmastust süstida? "Tegelikult ei ole. Tuleb leida lihtsalt igaühele sobiv spordiala ja tegelikult on neid spordialasid väga palju, mida lastele õpetada."

Tänasel koolispordifoorumil oli päevakorras kehalise kasvatuse tulevik - kas jätkata nagu varem või võtta aluseks Tartu Ülikooli liikumislabori poolt haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel välja töötatud uus süsteem, mis kaotaks kehalisest kasvatusest normid ja hinded.

"Püüdsime selle üle juurelda," lausus Eesti koolispordiliidu peasekretär Madis Pettai. "Arvamusi oli palju, nagu ikka - oli selle poolt, selle vastu. Aga jõudsime ühe kindla seisukohani - sport kui selline peab jätkuma ja koolisport sealhulgas. See on kõige-kõige tähtsam asi 12 kooliaasta jooksul."