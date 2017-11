Järvamaa sai Limbaži vastu hooaja neljanda võidu

Järvamaa jäi küll 0:2 kaotusseisu, ent suutis lõpuks võita 3:2 (24:26, 19:25, 25:19, 25:14, 15:10), vahendab Volley.ee.

Liigatabelis on meeskonnad lähirivaalid, Järvamaa on 12 kohtumisest võitnud neli ning hoiab 11 punktiga 11. kohta. Limbaži on 10 senipeetud kohtumisest võitnud ühe ja on tabelis 12. real.