Zahkna: suusk oli hea, mees ei sõitnud üldse

"Väga pikk sõit oli. Ma arvan, et see hooaeg ilmselt ei tule aeglasemat sõitu kui täna. Võitja aeg oli äkki 54 minutit. Olud olid väga aeglased, aga minul oli vähemalt suusk hea, lihtsalt mees täna ei sõitnud üldse," sõnas Zahkna ERR-ile.

"Minul lõppes see võistlus kahe trahviga esimesse tiiru ära. Tänased olud on sellised, et neli tiiru nulliga ei tohiks mingit probleemi olla, aga mul viskas tuul natuke vimkat. Pealelaskmine oli tuulevaikne ja liiga naiivne olin. Nägin küll, et tuul oli, aga tegin liiga vähe parandust."

Zahkna sõnul võis ka tagasihoidlikku sõiduvormi ette ennustada. "Juba varasematel päevadel vaatasin, et juba hingamine ei ole selline, milline võistlustel peaks. Kaootiline hingamine, ei saa mootorit käima ja teine asi on praegu jalad - üldse teravust pole. Pärast kolmandat ringi motivatsiooni pealt hakkasid mõned tõusud natuke võistluse moodi olema, aga selge, et oleme päris palju sel aastal pikka ja rahulikku teinud. Läheb aega, et võistlustel käima saada."

"Ma teadsin, et see tuleb selline nagu tuleb. Katastroof ei ole. Kui ainult tänast päeva võtta, siis selle tulemuse pärast keegi maailma karikale ei tule, aga meil oli see ette teada," lõpetas Zahkna, kes on kindel, et Hochfilzenis on pilt juba teistsugune.