Lessing: suuski ma järelejäänud viie minutiga ei leidnud

"Lihtsalt sinna, kuhu hooldemehed suusad jätsid, neid ei olnud. Selle järelejäänud viie minutiga ma neid üles ei leidnud," lausus 22 hooaega maailma biatloniareenidel tiirelnud 39-aastane Lessing vahetult pärast võistlust.

"Hetkel ma ei tea, kas nad on üles leitud või ei ole. Siis võtsin sealt seinalt vabad suusad - Rene [Zahkna] trennisuusad - ja sõitsin nendel selle võistluse läbi."

Mõistagi ei olnud hädaabinõuks saadud suusad need kõige paremad. "Siin on lihtsalt baasmääre all, millele hooldemehed alles hakkavad oma asja alla panema. Lumi oli valge ja suusad põhja alt ilusti puhtad. Sain lõpuni, ei olnud häda midagi."

Lessing tundis ka suurt kahetsust, et just viimases tiirus ei kulgenud kõik soovitult. Kolmest eksimusest kaks sündis just seal. "Kõik oli täitsa rahuldav laskesuusatamise koha pealt kuni viimase tiiruni, kus järjekordselt hakkama ei saanud."

Östersundi järelejäänud võistlustel ta enam starti ei tule ja hakkab valmistuma järgmisel nädalal peetavaks Hochfilzeni etapiks. "Olen juba liiga vana mees, kõiki võistlusi teha ei jõua," põhjendas ta.