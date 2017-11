Kauri Kõiv 100. kohast: ei sõitu ega laskmist

Tiirudes eksis ta viis korda ja kaotust võitnud norralasele Johannes Thinges Böle kogunes üle 11 minuti.

"Eks finišiprotokoll näitab seda, et ei sõitu ega laskmist," tunnistas Kõiv intervjuus ETV-le. "Esimesest ringist oli aru saada, et ei kulge see kuidagi ja kui laskmine ka järele ka ei tulnud, siis lõpptulemus ongi selline nagu ta täna on."

Kehva sõiduvormi põhjuseid ei soovinud Kõiv täpsemalt vaagida. "Emotsiooni pealt ei ole mõtet lahmima hakata, aga ei kulgenud nii. Loodame, et laupäeval on sprindis juba parem."