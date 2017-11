Daisy Kudre teenis suusaorienteerumise MK-etapil 13. koha

Meeste seas 26. koha saanud Mattis Jaama kommenteeris, et tundis 26 km pikkusel tavarajavõistlusel esimest korda, et jaksab sõita, kuid rahuolu jäi ühe orienteerumisvea taha.

"Sain kindlust, et suvine ettevalmistusperiood on tõstnud vastupidavuse uuele tasemele, kuna suutsin pea kahetunnise võistluse ühtlase tempo ja ilma suurema väsimiseta sõita. Raja algusosas kaotasin küll aega kehva teevaliku ja ühe väikse vea pärast, kuid üldjoontes olen ka tehnilise sooritusega rahul," kommenteeris Kudre võistlust.

Kudre sõnul näitas tulemus ühisstardist sõidetud 23 km pikkusel tavarajal, et tema treenitus on jõunud uuele tasemele ja ka orienteerumistehnilise polnud kurta.

Daisy Kudre jäi ideaalsetes tingimustes sõidetud suusaorienteerumise MK-tavaraja 13. kohaga rahule, kuna see näitas, et ettevalmistus on läinud korda.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel