FIA rallidirektor kritiseeris Walesi rallit

"Walesis sõideti ühel päeval 140 km ja pikka aega [teeninduspausita] ning esimesel päeval polnud teenindust üldse," sõnas soomlane väljaandele Motorsport News. "Ma mõistan täielikult põhjust, selleks on raha, aga kas me omalt poolt peaks sellega leppima?"

"Me oleme andnud organiseerijatele vabaduse rõhuda oma tugevustele ja teha selliseid rallisid nagu neile meeldib, aga pean ütlema, et oleme selles ebaõnnestunud," jätkas Mahonen. "Mõnel juhul see töötab ja mõnel juhul mitte, aga me peame rallisid standardiseerima."

Tema sõnul peavad MM-rallid jõudma sagedamini teenindusalasse. Selleks ette nähtud ajutisi alasid keskusest eemal ta ei poolda. "Me peame meenutama, et meistrivõistlused on loodud tootjate jaoks ning tootjad investeerivad külalislahkusesse miljoneid, aga sa jõuad sinna vaid hommikul ja hilja õhtul. Mida külalistega teha?"

Mahoneni sõnul peavad tänapäevased rallid olema kompaktsed ja vajavad kindlat keskust, milleks oleks teenindusala ja millega peaks kaasnema meelelahutuslik pool. "Me tegime Soomes keskuse, sest teame linnainimesi - nad ei lähe metsa - ja ehitasime neile teenindusala, et nad saaksid ralliatmosfääri nautida."

Walesi ralli üks korraldajaid Andrew Kellitt oli Mahoneni etteheidetega kursis, aga tema sõnul on suureks teenindusalaks raske sobivaid kohti leida. "Me oleme püüdnud seda paigutada Builth Wellsi, mis on katsetele lähemal, aga seal ei ela väga palju inimesi ja võistkonnad ei soovi seal olla," põhjendas ta.