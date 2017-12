Eesti paraujuja võitis MM-i avapäeval pronksmedali

Igapäevaselt Myfitnessi klubis Vello Liivamägi käe all harjutaval Reinal on käsil suurepärane hooaeg. Novembri alguses sai piiga Downi sündroomiga ujujate EM-il kaela kuldmedali ning nüüd jätkus tema edutee MM-il pronksmedaliga 200 m kompleksujumises kus ujus ka isikliku rekordi. Eestlannal on ees veel ootamas kuus distantsi.

