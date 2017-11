Antidopingujuht: Venemaa olümpiale lubamine oleks raisatud võimalus

Eelmisel aastal Kanada õigusprofessori Richard McLareni juhitud komisjoni tehtud uurimine tuvastas Venemaal laialdase ja süstemaatilise riikliku dopingupoliitika olemasolu.

Kuigi Venemaa on ise süüdistusi eitanud, siis on riigi sportlased võetud senisest suurema luubi alla ja ühe võimaliku sanktsioonina ei pruugi koondis PyeongChangi mängudele pääseda.

"Kui nad ei jäta Venemaa olümpiakomiteed eemale, siis ma arvan, et see on väga suur viga ja raisatud võimalus," sõnas Hollandis Eindhonvenis spordikonverentsil viibiv de Pencier Reutersile.

"Mõistagi on see ROK-i jaoks kriitilise tähtsusega otsus. Kui ROK otsustab valesti, siis on see tagasilöök meie kõigi tööle," põhjendas antidopingu ametnik. "See seab kahtluse alla putha spordi võimalikkuse ja antidopingu suutlikkuse oma tööd teha."

"Kui nii läheb, siis peavad meie liikmed oma riikide valitsuste, ajakirjanduse ja avalikkusele vastama, kuidas nad suudavad uskuda puhta spordi olemasolusse," selgitas de Pancier.

INADO juht lisas, et võib leppida ka olukorraga, kus Venemaa sportlased saavad PyeongChangi olümpial võistelda neutraalse lipu all, aga pigem eelistaks ta täielikku keeldu, isegi, kui seetõttu kannataks ka süütud atleedid.