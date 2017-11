Tartu peatreener: oleme praegu hooaja kõige paremas vormis

Avamängu Pärnus 2:3 kaotanud Tartu pööras kodupubliku ees pikaks veninud geimide lõpud enda kasuks, võttes 3:1 võidu. Esimesed kaks geimi võideti 28:26 ja 26:24, kolmandas jäi 27:25 peale Pärnu ja neljanda võitis taas Tartu 25:21.

"Pärast teist geimi oli tunne, nagu oleksime juba neli-viis geimi mänginud," tunnistas Tartu meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp.

Kas Tartu sai pingega hästi hakkama? "Võitsime, seega saime hakkama. Aga kui tahame võita, peame hakkama esimesest punktist võitlema nende võitude nimel, geimivõitude nimel," arutles Lüütsepp. "Me ikkagi jälle lasime vastasel dikteerima minna ja ise taga ajama. Hea, et ta siin ära lõppes, muidu oleks kaks geimi veel tulnud."

Poolfinaalis läheb Tartu vastamisi TTÜ-ga. Kui valmis on Tartu Bigbank praegu meeskonnana? "Arvan, et oleme praegu hooaja kõige paremas vormis, nii füüsiliselt kui mänguliselt," lausus Lüütsepp. "See ei paistnud võib-olla mängus nii välja, sest pinge sai võib-olla mingil hetkel meist võitu ja kammitses meid, aga see, mis olen viimase nädala jooksul trennis näinud, on juba võrkpalli moodi asi."

Pärnu peatreener Avo Keel polnud rahul, et hoolealused ei suutnud kokkulepitud plaanidest kinni pidada. "Kui on vaja kõvemaks minna geimilõpus, siis seda me ei suuda. Fakt on see, et loomingulisust väga ei ole ja puhta jõuga me ära võtta ei suuda," nentis Keel. "Kui meil läheb kaua aega arusaamiseks, kuidas see pall tuleb, pole midagi teha, sellepärast me mängimegi siin ja ei mängi keegi Venemaal, Türgis ega Prantsusmaal."

Tartu ja TTÜ kõrval selgitavad teise finalisti Rakvere VK ja Saaremaa VK. Edasipääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe kohtumise, määrab edasipääseja punktide arv. 3:0 ja 3:1 edu annavad võitjale kolm ja kaotajale null punkti, 3:2 paremuse eest teenib võitja kaks ja kaotaja ühe punkti. Punktide võrdsuse korral mängitakse edasipääseja selgitamiseks kuldne geim. Finaalis selgub võitja ühe mänguga.

"Arvan, Tartul TTÜ noorte poistega raskusi ei teki. Saaremaa – Rakvere puhul paneks raha Saaremaa peale. Arvan, et need kaks võistkonda on finaalis," ennustas Keel. "Eelnevalt on nad mänginud 2:3 omavahel. Ei oskagi öelda."