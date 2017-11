Tartu Ülikool/Eeden läheb kindlustama karikavõistluste finaalkohta

Rahvusvaheline Orienteerumisföderatsioon teatas juba suvel, et seoses Venemaa sportlase Polina Frolova positiivse dopinguprooviga tühistatakse tema ja Venemaa naiskonna tulemused. Teisipäeval Soomes Ylläsel MK-etapi ajal toimus uus medalitseremoonia, ja eestlannad said kaela kauaoodatud MM-i pronksmedalid.

Sellel hooajal on naiskonnad vastamisi läinud ka Balti liiga raames, kui 8. oktoobril jäi 3:0 (11, 12, 18) tulemusega peale kodupubliku toetust nautinud Emajõelinna esindus. Kohila reedene 3:0 või 3:1 võit viib vastasseisu kuldsesse geimi, ülejäänud tulemused esikohamatšile omakorda tartlannad. Teises poolfinaalis on vastamisi TTÜ/Tradehouse ja Tallinna Ülikool. Seeria avavaatus on kavas 6. detsembril TTÜ Spordihoones.

Reedel selgub esimene naiskond, kes asub 29. detsembril võistlema Eesti karikavõidu nimel. Avamängu järel on edu Tartu Ülikool/Eedenil.

