Saalijalgpalli karikavõistluste loos viis kokku kõrgliiga meeskonnad

Kõrgliigas hetkel kuuendat kohta hoidev Tartu Ravens võõrustab EMÜ spordihoones tabeli kaheksandat, Sillamäe Smsraha meeskonda. Omavahel seni liigas veel vastamisi pole mindud, kuid esimene kohtumine toimub juba järgmises voorus 2. detsembril.



Sillamäe NPM Silmet sai samuti vastaseks liigakaaslase, kui pääsu eest veerandfinaali heideldakse tiitlikaitsja Augur Enematiga. Silmet on Betsafe saaliliigas viiendal positsioonil, Augur vahetult nende ees. Korra on meeskonnad kohtunud ka liigas, kui tasavägises mängus jäi peale Augur 6:5.



Kõrgliiga meeskondadest on konkurentsi jäänud veel Viimsi Rinopal, Tallinna Cosmos ja Narva United. Lisaks on võistlustules veel kuus esiliiga, üks teise liiga ja kolm rahvaliiga võistkonda.



Üks 1/16-finaalkohtumine on ka veel pidamata, kui JK Raudteetöölised läheb täna vastamisi Maccabi meeskonnaga. Mäng algab kell 20.15.



Saalijalgpalli karikavõistluste 1/8-finaalpaarid:

Narva United II (EL) – JK Rapla Lokomotiiv (RL)

Rummu Dünamo (EL) – Viimsi FC Rinopal (BSL)

Tallinna FC Cosmos (BSL) – FC Jõgeva Wolves (EL)

JK Raudteetöölised (RL) vs Maccabi (EL) mängu võitja (mäng peetakse 30.11) – MFC Jamburg (RL)

Tartu Ravens Futsal EMÜ SK (BSL) – S. Sillamäe Smsraha (BSL)

Narva United FC (BSL) – JK Kohila (EL)

Tallinna FC Cosmos II (EL) – SK Kadrina (II)

Sillamäe FC NPM Silmet (BSL) – Tallinna SK Augur Enemat (BSL)



Karikavõistluste mänguajad selguvad hiljemalt järgmise nädala alguses.



BSL = Betsafe saaliliiga, EL = Esiliiga, II = II liiga, RL = rahvaliiga