Giro 2018 – kaheksa mäefinišit ja 44 km temposõitu

Rahvusvaheline Orienteerumisföderatsioon teatas juba suvel, et seoses Venemaa sportlase Polina Frolova positiivse dopinguprooviga tühistatakse tema ja Venemaa naiskonna tulemused. Teisipäeval Soomes Ylläsel MK-etapi ajal toimus uus medalitseremoonia, ja eestlannad said kaela kauaoodatud MM-i pronksmedalid.

Aasta esimesele suurtuurile lisab kindlasti pinget teadmine, et kohal on kolme viimase aasta Tour de France’i võitja Chris Froome, kes üritab püüda Giro-Touri duublit. Kõlasid spekulatsioonid, nagu oleksid Giro korraldajad Froome’i koduklubile maksnud stardiraha 2 miljonit eurot. Giro direktor Mauro Vegni lükkas selle väite aga ümber.

Avapäeval on kavas 9,7 km eraldistart Jeruusalemmas, kaks järgmist etappi lõpevad Tel Avivis ja Eilatis ning on mõeldud sprinteritele. Kolme esimese etapi järel tuleb Itaaliasse reisimiseks mõeldud puhkepäev. Iisrael maksab Giro alguse võõrustamise eest võidusõitu korraldavale ettevõttele RCS Sport kümme miljonit eurot.

Meeskonnasõitu kavas pole ja ka sprinteritele sobivad etappe on tavapärasest vähem – fookus on mägironijatel. Start antakse 4. mail Jeruusalemmas ja viimane etapp peetakse 27. mail Rooma kesklinnas ringide peal. Kokku läbivad ratturid 2546 kilomeetrit, vahendas Rattauudised.ee .

