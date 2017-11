Venelanna dopingukaristuse järel pronksile tõusnud eestlannad said medalid

Rahvusvaheline Orienteerumisföderatsioon teatas juba suvel, et seoses Venemaa sportlase Polina Frolova positiivse dopinguprooviga tühistatakse tema ja Venemaa naiskonna tulemused. Teisipäeval Soomes Ylläsel MK-etapi ajal toimus uus medalitseremoonia, ja eestlannad said kaela kauaoodatud MM-i pronksmedalid.

Eesti naiskond koosseisus Doris Kudre, Daisy Kudre ja Epp Paalberg sai algselt neljanda koha Venemaa, Soome ja Tšehhi järel. Tiitlikaitsja Rootsi ei startinud.

Tagantjärele pronksi võitnud Eesti naiskonna liige Doris Kudre sõnas, et kui esialgu oli möödunud hooaja plaanides medali juunioride MM-ilt, siis lõpuks läks paremini. "Eks me kõik tegime endale vastavad sõidud ja teiste ebaõnn oli meie õnnestumine. Ja eks see doping jätab ikka negatiivse maigu juurde, aga medal on medal ja nüüd see medal on meie oma," kommenteeris Kudre võidetud pronksi.

Suusaorienteeruja Polina Frolova andis positiivse dopinguproovi veebruaris Soomes Imatral toimunud EM-il. Lisaks nelja-aastasele võistluskeelule tühistati ka kõik Frolova möödunud hooaja tulemused, sealhulgas individuaalsed ja naiskondlikud kuldmedalid Krasnojarskis toimunud MM-ilt. Frolova dopinguproovist leiti meldooniumi kasutamise jälgi.