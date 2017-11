Match purjetamise EM toimub esmakordselt Eestis

Võistluste toimumiskoht on Haven Kakumäe uues merenduskeskuses asuv Eesti esimesene purjetamisstaadion. Võistlussõidud peetakse pealtvaatajatele hästi lähedal ning parema vaatemängu ja ülevaate nimel on huviliste jaoks paigaldatud tribüünid. Nii kohapeal kui meedia vahendusel regatti jälgivatele pealtvaatajatele aitavad toimuvat lahti rääkida ja selgitada kommentaatorid. Võistlusest tehakse ka rahvusvaheline telepilt ja online ülekanne, lisaks saavad huvilised regatti jälgida sadama suurelt ekraanilt.

Võistlema pääseb kuni 16 tiimi vastavalt maailma edetabeli asetusele. Eestist kui korraldajariigist võib võistlema saada kuni neli võistkonda. Eesti match race purjetajatest võib lugeda üheks regati soosikuks Mati Sepa meeskonda, kes asub maailma edetabelis 6. positsioonil. Olgu lisatud, et vastavas edetabelis on enam kui 1500 võistkonna üle maailma.

