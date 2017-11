TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-etapil on kavas meeste 20 km

Kauri Kõiv läheb rajale nr 48, Rene Zahkna nr 68 ja Roland Lessing nr 90 all. Kokku on stardiprotokolli märgitud 108 meest.

Östersundis toimuval laskesuusatamise MK-etapil on täna kavas meeste 20 km distants, kus on stardis ka kolm eestlast.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel