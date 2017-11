Tartu Bigbank jõudis võimsa lahingu järel poolfinaali

Kohtumine kujunes algusest lõpuni ülimalt tasavägiseks. Avageim kuulus väljakuperemeestele seisuga 28:26, teise võitis Tartu 26:24 ja juhtis seega 2:0. Kolmanda vaatuse otsusavatel hetkedel suutis Pärnu paremini tegutseda, võites geimi 27:25. Neljas ja viimaseks jäänud geim oli juba pigem tartlaste kontrolli all ja see võideti 25:21 ning kogu kohtumine seega 3:1, vahendas volley.ee .

