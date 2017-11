Tartu teenis punktid TTÜ KK üle, Pärnu ja Kalev/TLÜ kaotasid

Tartu Ülikool võitis võõral väljakul TTÜ KK-d 88:70 (49:46), Tallinna Kalev/TLÜ aga kaotas võõrsil Valmiera /ORDO-le 82:94 (32:44). Meie peamise vaatluse alla võetud mängus jäi Pärnu Sadam kodus alla Jurmalale 64:72 (30:46).

Pärnu oli naljakas olukorras. Jurmala oli alagrupi liider (3-0), Pärnu heas seisus nende kannul (2-1). Paradoks oli ja on just see, et kui seniste keskmiste näitajate osas oli Jurmala Balti liiga tipp lauas (ka Pärnu vastu 37,8 vs 27,7 senistes mängudes), siis on Pärnu siiani olnud Alexela KMLi selgelt parim lauas (37,5 lp).

Nagu mäng näitas, tasus uskuda BBLi statistikat. Jurmala võitis laua 45-28. Pärnu kaotas mängu muidugi esimese poolajaga (+16), teisel tegi Jurmala niipalju kui vaja – veerandajad nende poolt vaadates kaks korda -4.

Jurmala võitis niisiis laua 45-28, korvisöödud võrdsed 10-10, pallikaotusi oli Pärnul 14, lätlastel 21. Kahesed mõl 45 %, kolmesed Jurmala kasuks 32 vs 21 % (Pärnul 14/3), vv vastase kasuks 65 vs 62 %.

Ervins Jonats tõi 19+6+3, Haralds Karlis 11+4 lp, Ivars Zvigurs, Edgars Jeromanovs ja Deniss Kretsinin 8 pt. Pärnu poolel: Rannar Raap 20+3+2 (11/8), Mihkel Kirves 11+8 lp, Timo Eichfuss 10 pt, Saimon Sutt 10+2+4, Sten Saaremäel 8 pt, Karl-Martin Kask 5+4 lp. Siim-Markus Post ja Tormi Niits skoori ei avanud.

Lätis pidi Kalev/TLÜ vastu võtma 82:94 kaotuse Valmiera meeskonnalt. Vastased tabasid kodusaalis kaugelt märksa paremini. Kodusaalis kukkus neil sisse 12 kolmepunktiviset ja meil vaid kolm.

Tänased resultatiivseimad olid Reimo Tamm 20 punktiga, poolajal veel nulli peal olnud Djordje Dzeletovic 17 punktiga, Bamba Fall 13 punkti ja 16 lauapalliga ning Kristo Saage 11 punkti ja 8 resultatiivse sööduga. Debüüdi teinud Bambale Osby kontole jäi 6 punkti. Samuti oli meeskonna pingil veel kaks värsket nägu: treener Gert Kullamäe ja ajateenistuskohustusest vabanenud ning meeskonnaga taasliitunud Tiit Talumaa.

Valmiera meeskonnale tõi Janis Kaufmanis 21 punkti ning Eduard Hazners ja Viktors Iljins 19 punkti (Iljins ka 20 lauapalli).

Kalevi järgmine mäng toimub reedel, kui sõidetakse uuesti peaaegu Lätti, seekord külla Valga/Valka meeskonnale.