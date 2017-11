MLS valib nelja kandidaadi seast välja kaks uut klubi

Eesti laskesuusakoondise peatreener Indrek Tobreluts sõnas, et pühapäevases segateatesõidus said saatuslikuks Kadri Lehtla altminek suusavalikul ja Johanna Talihärma aklimatiseerumisprobleemid, mistõttu tuli Roland Lessingul kolmandas vahetuses kõrvale astuda. Eesootavaid tavadistantse silmas pidades on ta siiski optimistlik, sest sportlased on terved ja võistlusteks valmis.