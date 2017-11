Janika Mölder taaselustab Tallinnas legendaarse võimlemisvõistluse

Eesti iluvõimlemises on välja kujunenud omad traditsioonid ja meie võimlejad on maailma tasemel näidanud häid tulemusi. Eesti on alati olnud ka kõrgelt hinnatud võistluste korraldamise poolest. Meie riigi tuntusele suurte võimlemisvõistluste korraldajana pani aluse legendaarne võimlemistreener Reet Tiik. Aastatel 1975-1990 korraldas Eesti parim iluvõimlemistreener Tiik Tallinnas ülipopulaarseid rahvusvahelisi "Merepiiga" võimlemisvõistlusi. 1990. aastal see traditsioon paraku aga katkes.