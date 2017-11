Paasoja: Eesti koondis on koht, kus tahad võita, punktid pole tähtsad

Eesti meeste korvpallikoondis on 2019. aasta MM-valiksarjas saanud kirja võidu ja kaotuse, viimati alistati kodusaalis Suurbritannia. Koondise üheks resultatiivsemaks on kerkinud Martin Paasoja.

"Eks olen alati püüdnud agressiivne olla ja oma tugevustele rõhuda. Nüüd on võib-olla paremini välja tulnud ja sellest tulevad ka rohkemad minutid. Nii see vaikselt läheb," ütles Paasoja ERR-ile.

On see ootamatu ka, et oled üks resultatiivsemaid Eesti koondises? "See ei ole võib-olla kõige tähtsam asi," sõnas Paasoja. "Eesti koondis on ikka selline koht, kus tahad võita, need punktid ei ole üldse tähtsad."

Paasoja mängib esimest hooaega välismaal olles Rapla ridadest siirdunud Rumeenia kõrgliigasse Craiovasse. "Arvan, et asjad lähevad ülesmäge," rääkis ta. "Üritan võimalikult kaugele pürgida ja olla võimalikult hea korvpallur."

Milline on rahvusvahelise koondisetaseme korvpalli ja Rumeenia liiga vahe? "Rumeenia korvpall on väga ründele orienteeritud, seal visatakse palju peale ja skoorid on suured," selgitas Paasoja. "Mulle tundub, et rahvusvahelises korvpallis koondisetasemel on kaitsemäng võib-olla alus enamikel meeskondadel ja sealt siis tuleb rünnak. Arvan, et Rumeenia liiga meeskondadel oleks raske mõne tippkoondise vastu mängida."

Kas mänguliselt on ka mingi vahe Rapla ja praeguses klubis mängimisega võrreldes? "Eks ikka on uusi asju, aga see on tingitud pigem treenerist, mitte liigast," sõnas Paasoja. "Üritan ikka enda mängu mängida ja enda tugevusi ära kasutada."

Järgmised kohtumised peab Eesti koondis veebruari lõpus, kui 22. veebruaril mängitakse võõrsil Kreekaga ja kolm päeva hiljem võõrustatakse Iisraeli. "Tuleb mäng korraga võtta ja kodus võimalikult hästi esineda, kõigil elu raskeks teha ja sealt ka need võidud tulevad, ma arvan," mõtiskles Paasoja. "Ja võõrsil üritada ka ikkagi märk maha saada."