Vene oligarh plaanib vilepuhuja Rodtšenkovi kohtusse anda

Eelmisel aastal väitis Rodtšenkov, et Venemaal on riiklik dopingupoliitika ja 2014. aasta Sotši olümpial manipuleeriti proovidega, Venemaa sportlaste proove vahetati puhta uriini vastu.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) asus neid väiteid uurima ning Venemaa sportlaste proove uuesti testima. Novembri algusest alates on ROK dopinguproovidega manipuleerimise tõttu tühistanud 19 Venemaa sportlase tulemused Sotši olümpial, kõikidele on määratud ka eluaegne olümpiakeeld.

Hiljutiste keelusaajate seas olid ka laskesuusatajad Olga Viluhhina ja Jana Romanova, Prohhorov aga oli varem Venemaa laskesuusaliidu president. "Kui Jana Romanova ja Olga Viluhhina otsustavad võidelda ja enda au kaitsta, olen valmis neile pakkuma igakülgset õiguslikku ja rahalist tuge," ütles Prohhorov uudisteagentuurile TASS. "Olen valmis palkama kõige paremad advokaadid, et kaitsta meie laskesuusatajate au, vahet pole, millises maailma riigis."

Romanova ja Viluhhina kuulusid mõlemad Sotšis hõbemedali võitnud Venemaa laskesuusanaiskonda, lisaks võitis Viluhhina sprindis hõbeda. Kõik nende Sotši tulemused on aga nüüdseks tühistatud. "Olen kindel, et üks kohtuasi tuleks algatada USA-s, et tunnistajapinki saaks panna ka vilepuhuja Rodtšenkovi. Meie sportlastel peaks olema võimalus isiklikult kohtuda mehega, kelle sõnadest kogu see asi alguse sai," arvas Prohhorov.

Rodtšenkovi tunnistuste ja tema päevikute põhjal valmis Venemaa riikliku dopinguskeemi paljastanud McLareni raport, mille koostas Kanada advokaat Richard McLaren, lisaks tugineb Rodtšenkovi tunnistusele Denis Oswaldi juhitav ROK-i distsiplinaarkomisjon, kes peaks järgmisel nädalal otsustama, kas lubada Venemaa sportlasi veebruaris Lõuna-Korea PyeongChangis peetavatele taliolümpiamängudele.

"Peame selle seadusetuse lõpetama, see hävitab maailma sporti ja see hävitab spordile elu pühendanud inimeste usku," lausus Prohhorov. "Peame juriidilises keeles Rodtšenkovile, Oswaldile ja teistele nendesugustele ROK-is ja WADA-s selgeks tegema, et selline bakhanaal lõpeb nende jaoks maine, töö ja raha kaotamisega. Kõigel on hind ja ebaõigluse korral on see hind kahekordne."