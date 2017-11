Fordi tugi M-Spordile peaks suurenema

Kuidas see täpselt välja näeb, ei ole teada, aga oodata on senisest enam tehnilist tuge ja rahastamist eesootavaks testi- ja arendusperioodiks.

33-aastane Ogier oli hooaja jooksul korduvalt väljendanud, et soovib Fordi suuremat panust masina arendamisse, vastasel juhul ei plaani ta M-Spordis 2018. aastal sõita.

Eile teatas M-Sport lepingu pikendamisest Ogier'ga ja prantslane ise lausus, et vähemalt mingis ulatuses peaks autotootja neid tuleval aastal rohkem aitama.

"Ma ei saa laskuda detailidesse ega kirjeldada, kuidas see täpselt juhtub, aga ma tunnen, et järgmisel aastal toetab Ford meid rohkem," lausus viiekordne maailmameister.

Meeskonna juhi Malcolm Wilsoni sõnul soovitakse arendada kõiki aspekte: mootorit, aerodünaamikat, vedrustust ja massijaotust.

"Me lollitame ennast, kui arvame, et saavutame suurt edu kõigest ühe valdkonna rendamisega. Regulatsioone arvestades pole see ühegi tiimi jaoks võimalik."