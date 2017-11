NHL: Flyersil on käsil selle kümnendi viletsaim periood

Teisel kolmandikul hakkasid tribüünilt kostuma hõiked, mis nõudsid peatreener Dave Hakstoli vallandamist. Pärast mängu korraldasid hokimehed suletud uste taga välkkoosoleku, kus peamänedžer Ron Hextall toonitas, et tegemist on endiselt play-off'i väärilise meeskonnaga.

"Keegi ei ole öelnud, et see saab lihtne olema," kommenteeris peatreener Hakstol hiljem. "Kui sa ei soovi siin olla, siis see on valikukoht. Nii ma sellele reageeringi. Sel turul on kõrged ootused."

Flyersi ainsa värava visanud Claude Giroux täiendas: "Nad võivad karjuda mida tahavad. Me oleme selles asjas üheskoos. Me oleme siin kõik ühes paadis. Asi pole ainult temas, see on kõigis."

Flyers on kaotanud nüüd üheksa mängu järjest ja nii kehva seeriat pole võistkond teinud peaaegu dekaadi. Hextalli sõnul ei mänginud meeskond siiski kehvasti. "Kui me mänginuks kehvalt, siis ma oleks esimesene, kes sõnanuks: me mängisime kehvalt," lausus Flyersi kunagine väravavaht.

"Me ei mängi kehvalt. Ei ole võimalik vaadata meie tiimi objektiivselt ja öelda, et mängisime kehvalt. Kas me laseme endale aeg-ajalt jalga? Jah, laseme. Otsustavad vead otsustavatel hetkedel - tõsi."

Tulemused: Buffalo - Tampa Bay 0:2, NY Islanders - Vancouver 5:2, NY Rangers - Florida 4:5, Philadelphia - San Jose 1:3, Columbus - Carolina 3:2 kv, Detroit - Los Angeles 1:4, Nashville - Chicago 3:2, Calgary - Toronto 1:4, Edmonton - Arizona 3:2 la, Las Vegas - Dallas 0:3.