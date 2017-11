Kalmus esimesest dopingukeelust: kellelegi oli vajalik, et mind pole Oti kõrval

"Raamat oli minu arust väga huvitavalt kirjutatud ja suuresti oligi sellest samast Otist, keda mina tunnen," ütles Kalmus "Vikerhommikus".

2001. aasta Eesti meistrivõistlustel andis Kalmus positiivse dopinguproovi, Kiivikas kirjeldab toonast protsessi raamatus väga põhjalikult ja räägib, et teie suhted läksid seepärast justkui sõlme. Te pole siiani nõus sellega, mis Kiivikas raamatus kirjutab ja mis seal toimus? "Täpselt. Nagu olen ka varem tollasest esimesest kontrollist rääkinud, siis kahjuks tehti seal mitmeid möödalaskmisi, mida üks korralik kontroll ei tohiks endas kaasata. Ka raamatus Ott mainib seda momenti, et olen väitnud, et meie kontrollis viibimise kellaajad protokollis ei vasta tõele. Et see nagu ei tähendaks mitte midagi," selgitas Kalmus. "Aga ma küsin jälle ja veelkord, milleks siis neid protokolle üldse täita, kui kellegi protokoll on, ma ei tea, eelnevalt juba täidetud? See tekitab igasuguseid kahtlusi. Kui on reeglid, siis dopingukontrollireegleid tuleks raudselt järgida, vastasel juhul tegelikult oleks see kontroll juba tänu sellele, et protokollitäitmine ei ole olnud korrektne, õigustühine."

Miks toona teie hinnangul võidi nii teha? "Ma ei oska seda öelda. Võib-olla oskab sellele küsimusele Ott vastata. Küsisin tol ajal Eesti Antidopingu esimehe Mihkel Mardna käest, miks seda nii tehti, tema vastas, et pabereid ei peagi nii täpselt täitma," sõnas Kalmus.

Raamatust tuleb selgelt välja, et vähemalt Kiivika hinnangul jooksis teie suhetest must kass pärast seda intsidenti läbi. Oli see nii? "Mingil määral kindlasti. Ütlen ka praegu, et tollal mina dopingut ei tarvitanud. Olen sellest hiljem rääkinud, et kui sain eluaegse võistluskeelu 2008. aastal, siis ma tarvitasin ja miks ma tarvitasin. 2001. aastal ma dopingut ei kasutanud," kinnitas Kalmus. "Sellest võiks pikalt rääkida, kuid jään selle juurde, et dopingut ma ei kasutanud 2001. aastal. Kuidas need asjad niimoodi läksid, et see keeld mulle peale pandi, võin aimata, aga ma ei tea.

Mis see aimdus on? "Kellelegi oli vajalik või kasulik, et mind ei oleks Oti kõrval," arvas Kalmus.

Ott Kiivikas on aastal 2017 endiselt vormis, eelmisel aastal võitis Euroopa meistritiitli. Oleks te seda uskunud? "Mina ei ole Oti võimetes kunagi kahelnud, pean teda siiani väga tubliks sportlaseks ja olen kogu aeg pidanud. Ja nii nagu tema minu kohta enda raamatus kirjutas, et ainus võrdväärne vastane, nii oli ka tema minu jaoks Eestis ainus tõsine konkurent," lausus Kalmus. "Millal ma uskuma hakkasin, et ta võiks Euroopa meistritiitli saada? Oli näha, et varem või hiljem ta selle tiitli kätte saab. Ja ma olen tegelikult kindel, et ta saab ka maailmameistritiitli kätte."

Eestis on nüüd uued uhked jõusaalid, palju paremad tingimused kui teil omal ajal, aga samas kulturismis Kiivika kõrval ei olegi justkui kedagi Eestis. Miks? "Vähe on selliseid mehi, kellel oleks sellist sisu. Visuaalses vaatuses, kes on natuke trenni teinud, võiks ju olla potentsiaalselt selliseid vendi, kes tooks need tiitlid ära maailmast. Aga sisu ei ole," nentis Kalmus. "Pole selliseid mehi, kes vaatamata kõigele teeks trenni. Kes ka siis teeks trenni kui toiduraha napib. Kes ka siis teeks trenni kui elus ei lähe igapäevaselt kõige paremini. Ma ei näe selliseid vendi praegu ja tõenäoliselt sellepärast ei olegi Oti kõrval teist sarnast meest."

Kiivikas kirjeldab raamatus ausalt enda lähisuhete purunemist, mis on tihti juhtunud ka seetõttu, et tal on olnud siht väga selgelt silme ees. On teil enda elus ka selliseid tuttavaid tundeid, et teised inimesed lihtsalt ei saa aru, mida tähendab tipptasemel treenimine kulturistiks? "Absoluutselt. Enamik inimesi ei saa tegelikult sellest aru ja see on täiesti normaalne," tõdes Kalmus. "Sellest saabki aru inimene, kes ise on asjaga tihedalt seotud."

Miks te seda siis teete? "Osadele inimestele lihtsalt meeldib panna ennast maksimaalselt proovile."

Kuidas te praegu Ott Kiivikaga läbi saate? "Ma arvan, et kenasti. Vimma ei olegi olnud, lihtsalt mingid arusaamatusest tekkinud lahkhelid on olnud," ütles Kalmus.

Kellele te Ott Kiivika raamatut soovitate? "Ma ei arva, et see raamat on ainult kulturismifanattidele või sportlastele," mõtiskles Kalmus. "Kindlasti võiks seda lugeda noorsportlased, selle ala vastu huvi tundvad inimesed ja tegelikult on seal ju ka väga palju Oti eraelu ja perekondlikke suhteid. Lugege see raamat läbi, siis näete, kui kõva ja tugev mees Ott Kiivikas tegelikult on."