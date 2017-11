Tobreluts: igaüks peab oma tööd hästi tegema

Eesti laskesuusakoondise peatreener Indrek Tobreluts sõnas, et pühapäevases segateatesõidus said saatuslikuks Kadri Lehtla altminek suusavalikul ja Johanna Talihärma aklimatiseerumisprobleemid, mistõttu tuli Roland Lessingul kolmandas vahetuses kõrvale astuda. Eesootavaid tavadistantse silmas pidades on ta siiski optimistlik, sest sportlased on terved ja võistlusteks valmis.

Östersundis algavad homme individuaaldistantsid maailmakarikasarjas, aga räägime vanast asjast kõigepealt. Kindlasti ise mõtlesite, mis pühapäeval kahes esimeses vahetuses juhtus. Selgita ja räägi meile see ära.

Kuna Kadri on vahetanud sel aastal kogu oma suusapargi välja, siis ei ole veel ideaalset ülevaadet. See võtab natuke rohkem aega kui pool kuud. Läks suusavalikuga alt. Seda võib juhtuda ka siis, kui oled samadel suuskadel mitu aastat sõitnud. Aga see tõenäosus on suurem, kui see periood on väga lühike olnud. Seda oli kõrvalt muidugi päris paha vaadata. Loodame, et ta näitab homme oluliselt paremat minekut. Johanna puhul on õpingud praegu esimesel kohal ja sport selle järel, siis see aeg, mis ta teiselt mandrilt tuli, oli liiga lühike. Arvatavasti see kohanemine võtab lihtsalt rohkem aega. Kolm päeva jäi natuke väheks. Iga päevaga on tal enesetunne ka paremaks läinud. Saab näha. Individuaalstardid on ees ja loodame, et tüdrukud suudavad näidata paremat taset.

Saad meile öelda, et tegelikult on kõik hästi?

Seda on raske öelda. Päevad ei ole vennad ja vaatame, mis siin juhtuma hakkab. Individuaaldistantsid ei ole veel alanud ja homme saame sellest seisundist parema ülevaate.

Siin Östersundis paugub päris kõva pakane. Mida see laskesuusatamises tegelikult tähendab, kui on külm? Kuidas see mõjutab rajal sõitmist, kuidas tiirudes laskmist?

Sõidu poolt eriti ei mõjuta. Loomulikult on sportlasi, kes on väga külatundlikud, aga üldiselt on laskmise puhul küll oluline, et sa oma sõrmi tunneksid ja lihtsalt paksude kinnastega ei ole võimalik tiirus tegutseda. Kindad ei saa olla väga paksud ja sõrmed ei või ära külmuda. Kindlasti hakatakse homme enne laskmist kõvasti käteringe tegema. Just seetõttu, et päästikut tunda. See on laskmise puhul hästi oluline. Eks see keeruline homme sportlastele ole, aga tingimused on kõigile võrdsed ja loodame, et meie omad saavad hästi hakkama.

Kui oluline on suuski valides see, et meil peaks täna ja homme olema samasugused olud? Kui palju lihtsamaks see Eesti hooldetiimi tööd enne homset teeb?

Kui tingimused on stabiilsed, siis on eksimisvõimalused väiksemad. Kui ilmastikumuutus toimub viimasel hetkel, siis väikse võistkonnaga on raske reageerida. Loomulikult annab see rohkem aega testimiseks ja õnnestumise protsent on suurem.

Lõpetuseks. Mida nendelt kahelt distantsilt ootad nii naiste kui meeste puhul?

Sportlased on terved ja võistlusteks valmis. Loodan, et saavad tiirudes hästi hakkama. Eks rajal tuleb lihtsalt endast kõik anda. Kohalist eesmärki ei ole seadnud. Igaüks peab oma tööd hästi tegema ja mina üritan tiirus võimalikult hästi peale lasta püssid. Hooldemehed peavad endast parima andma. Eks siis näha ole. Osaliselt sõltub ka konkurentidest - kui hästi nemad suudavad oma asjad ära teha. Eks siis tulemus ole protokollis näha.

Žiletitera on ära teritatud [Tobreluts lubas vuntsid maha ajada esimese MK-punkti puhul]?

Selles suhtes hullu ei ole. Nii kaua kui hommikul pudrusöömist ei sega võivad veel olla. Aga parem, kui saaks sellest lahti jah.