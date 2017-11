Tiit Sokk: tagantjärele tundub, et Iisraeliga võinuks isegi kergem olla

Korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk on veendunud, et võit Suurbritannia üle MM-võistluste valikmängus mõjub Eesti koondisele valiksarja järgmistele kohtumistele mõeldes vaid positiivselt. Korvi alla on lisajõudu oodata valiksarja lõpus.

Viimased kaheksa aastat korvpallikoondise peatreenerina töötanud Tiit Sokk oli rahvusmeeskonna juhendajana esimest korda olukorras, kus mõnepäevase vahega tuli pidada kaks valikmängu selliselt, et meeskond jõudis koos olla eelnevalt vaid viis päeva. Kohtumised Iisraeli ja Suurbritanniaga kinnitasid, et Eesti trump on jätkuvalt meeskondlik mäng, mitte individuaalsele võimekusele toetuv korvpall.

"Eks see lühike periood mängib väheke meie kahjuks. Meil seda massi ja jõudu nii palju ei ole. Aga see on positiivne, et meie poisid said jälle tunde kätte ja võidumaitse suhu," lausus Sokk ETV-le.

Korvi alla saab koondis jõudu juurde järgmisel aastal, küll mitte veebruaris, aga suvisteks valikmängudeks tulevad meeskonda lõpuks toetama USA üliõpilasliigas mängivad pikakasvulised Maik-Kalev Kotsar ja Rauno Nurger. Praegu said Janar Talts ja Kristjan Kitsing päris suure koormuse, kui Kristjan Kangur ei saanud vigastuse tõttu mängida.

"Janar tegi oma töö kindlasti ära. Kitsing pani ka omad visked sisse. Rohkem meil hetkel ei olnud, aga juunis on igal juhul Ameerika poisid võistkonnas. Siis on asi jälle teistmoodi. Siis on esiliin palju-palju tugevam."

Lühem ettevalmistusperiood tähendab Soku sõnul edaspidigi, et taktikaliselt tuleb asju lihtsamalt teha. Keeruline oli uues olukorras näiteks ka vastastest hea ülevaate saamine.

"See paha asi ongi, et vastaseid ka ei tundnud üldse. Nagu kott peas läksid mängima. Tagantjärele tundub, et Iisraeliga oleks võib-olla isegi kergem olnud kui Inglismaaga."