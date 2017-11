Ametlik: Sebastien Ogier jätkab ka järgmisel aastal

Kui prantslase saatuse üle on spekuleeritud juba kuid, siis viimase ajani oli üleval kaks varianti: ta kas jätkab M-Spordis või tõmbab karjäärile MM-sarjas joone alla.

Dovenby Hallis peetud võistkonnaüritusel kirjutasid aga tema ja waleslane Elfyn Evans 240-pealise rahvahulga ees lepingutele alla.

"Suurepärane on viimaks oma 2018. aasta plaanidest teatada," lausus Ogier M-Spordi pressiteate vahendusel. "Tõeliselt hämmastav, mida koos saavutasme ja tahame selle jätkumist - et jätkuks fantastiline teekond ja suudaksime saavutatut kaitsta."

Ogier' sõnul oli lõppenud hooaeg oma tasavägises väga põnev. "Piloodina sooviksin sellest kindlasti osa saada. See spordiala pakub mulle endiselt palju emotsioone ja see tiim on väga kirglik. See viis mind ka selle otsuseni ja teema kõvasti tööd, et saavutada järgmisel aastal veelgi rohkem edu."

Meeskonna bossi Malcolm Wilsoniga on neil nüüd Ogier' ja Evansiga suur šanss tiitleid kaitsta. "See ei ole kerge. Meie konkurendid ei istu kindlasti niisama ja ootan veelgi tasavägisemat võitlust, aga neil kahel on head võimalused," täiendas ta.

"Nad mõlemad on väga intelligentsed sõitjad. Nende kiiruses ei ole kahtlust, aga nad on samuti meisterlikud strateegid, mis toob ikka ja jälle tulemusi," ütles Wilson. "Pole põhjust, miks me ei võiks oma edus järgmisel aastal kindlad olla - arvestades tiimi reaktsiooni täna pärastlõunal. Tean, et kõik annavad endiselt 110 protsenti."