Lessing: loodan piisavalt palju märke pihta saada ja muud ei ootagi

"Siiamaani on kõik läinud plaanitult. Lumelaagris küll väga teravat konkurentsi maailmaga ei saanud võrrelda, aga juba pühapäeval sai natuke proovitud maailmatasemel sõitu. On täitsa tavaline hooaja algus olnud," lausus Lessing intervjuus ERR-ile.

Pühapäevases segateatesõidus kasutas kolmandas vahetuses rajale läinud Lessing tiirudes vaid üht varupadrunit, aga võeti siis ringiga sissesaamise tõttu maha. "Eks ta natuke lühikeseks jäi, aga punnitasin, et saaks vähemalt need laskmised ära teha. Et kõva hoo pealt maailmatasemel laskmistki proovida. See õnnestus. Eks võistlused on erinevad ja pühapäeval läks nii."

Ülehomme on plaanis esimene individuaaldistants ehk meeste 20 km sõit. "Loodan piisavalt palju märke pihta saada ja muud rohkem ei ootagi. Eks sõit tuleb nagu ta tuleb," ütles Lessing.

Östersundis sõidetakse-lastakse suhteliselt jahedas ilmas. Täna näitab temperatuur 13 miinuskraadi ja sarnaseid numbreid võib oodata ka järgnevatel päevadel. "Näpud peab hoolikamalt ette valmistama. Kaasa peab võtma mitu paari kindaid võistluseelseks ajaks. Peab end lihtsalt rohkem soojas hoidma ja kõva soojendust tegema. Loodan, et kõik läheb nagu tavaliselt talveilmaga."

Laskesuusataja mõtlebki sellistes oludes enim näppudele. "Võib-olla nägu ja silmi kaitseb rohkem. Sellised väikesed nüansid on. Näpud on kõige tähtsamad. Nagu tihti on näha - vehivad seal enne lasketiiru, üritavad näppe kuidagi enam-vähem soojaks saada."