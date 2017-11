Vitali Mutko: kui me nii mängime dopinguga, siis kuidas veel ilma selleta?

Korraldajana MM-valikturniirilt vabastatud Venemaa on pidanud sel aastal 11 maavõistlust ja võitnud neist vaid kolm, kuigi kõigest üks matš on peetud võõrsil. Novembris kaotati kõigepealt Moskvas Argentinale 0:1 ja viigistati siis Peterburis Hispaaniaga 3:3.

Mutko nimetas sääraseid kuulujutte lolluseks. "Kui me mängime nii dopinguga, siis kuidas me veel ilma selleta mängiksime?" vahendas teda uudisteagentuur R-Sport.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel